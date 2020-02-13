السعودية اليوم / الطيران المدني يحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من متدربي برنامج "قادة المستقبل"



الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

احتفت الهيئة العامة للطيران المدني في مقر الهيئة بالرياض اليوم، بتخريج الدفعة الخامسة من متدربي برنامج قادة المستقبل 2019م، برعاية معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وبحضور مساعد الرئيس للخدمات المساندة الأستاذ جمال بن عبدالله الفويرس.

ويهدف البرنامج إلى صقل وتأهيل المتدربين وفق أعلى المعايير، وحصولهم على التدريب في أفضل المراكز والمعاهد التدريبية لكسب الخبرات والمهارات وتطبيقها في مجال العمل في القطاعات المختلفة بالهيئة.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية عبد العزيز بن محمد العواد في كلمة له خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، أن الخريجين أظهروا مهارات وكفاءات عالية بعد أن اكتسبوا الخبرات المطلوبة واستطاعوا تنمية مهاراتهم من خلال البرنامج، مبيناً أن الهيئة عملت على تدريب وتأهيل المتميزات من حملة البكالوريوس والماجستير في المجالات التخصصية والإدارية، وحرصت على تقديم عدة مبادرات لتطوير ثقافة المنشأة وتحقيق الاستراتيجية المنشودة.

وأفاد أن برنامج "قادة المستقبل" يأتي ضمن هذه المبادرات التي تهدف لتطوير الموارد البشرية في الهيئة ومنح شباب الوطن الفرصة الكاملة بعد تدريبهم وتأهيلهم بشكل علمي وفق معايير عالية المستوى، والعمل على تأهيلهم والاستثمار في طاقاتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة وتنمية قدراتهم، لافتاً إلى أن الخريجين تحصلوا على التدريب النظري، والتدريب على رأس العمل، وتم متابعتهم وتقييمهم بشكل مستمر في كل مرحلة من مراحل البرنامج.

وفي ختام الحفل، كرّم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، الخريجين وقام بتسليمهم أصول شهادات اجتياز البرنامج، بعد ذلك التقطت صور جماعية للخريجين مع معالي رئيس الهيئة.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، بدأت في تطبيق برنامج "قادة المستقبل" عام 2015م، وتخرج من خلاله العديد من المتدربين المتميزين في مجالاتهم التخصصية والإدارية، واستطاعوا خلال الفترة الماضية تولي مناصب قيادية في إدارة المطارات والقطاعات الأخرى بالهيئة.

وخصصت الهيئة، الدفعة السابقة (الدفعة الرابعة) بالكامل للكادر النسائي حرصًا منها على تمكين المرأة

// انتهى //

19:16ت م

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الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واساحتفت الهيئة العامة للطيران المدني في مقر الهيئة بالرياض اليوم، بتخريج الدفعة الخامسة من متدربي برنامج قادة المستقبل 2019م، برعاية معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وبحضور مساعد الرئيس للخدمات المساندة الأستاذ جمال بن عبدالله الفويرس.ويهدف البرنامج إلى صقل وتأهيل المتدربين وفق أعلى المعايير، وحصولهم على التدريب في أفضل المراكز والمعاهد التدريبية لكسب الخبرات والمهارات وتطبيقها في مجال العمل في القطاعات المختلفة بالهيئة.وأوضح مدير عام الموارد البشرية عبد العزيز بن محمد العواد في كلمة له خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، أن الخريجين أظهروا مهارات وكفاءات عالية بعد أن اكتسبوا الخبرات المطلوبة واستطاعوا تنمية مهاراتهم من خلال البرنامج، مبيناً أن الهيئة عملت على تدريب وتأهيل المتميزات من حملة البكالوريوس والماجستير في المجالات التخصصية والإدارية، وحرصت على تقديم عدة مبادرات لتطوير ثقافة المنشأة وتحقيق الاستراتيجية المنشودة.وأفاد أن برنامج "قادة المستقبل" يأتي ضمن هذه المبادرات التي تهدف لتطوير الموارد البشرية في الهيئة ومنح شباب الوطن الفرصة الكاملة بعد تدريبهم وتأهيلهم بشكل علمي وفق معايير عالية المستوى، والعمل على تأهيلهم والاستثمار في طاقاتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة وتنمية قدراتهم، لافتاً إلى أن الخريجين تحصلوا على التدريب النظري، والتدريب على رأس العمل، وتم متابعتهم وتقييمهم بشكل مستمر في كل مرحلة من مراحل البرنامج.وفي ختام الحفل، كرّم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، الخريجين وقام بتسليمهم أصول شهادات اجتياز البرنامج، بعد ذلك التقطت صور جماعية للخريجين مع معالي رئيس الهيئة.يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، بدأت في تطبيق برنامج "قادة المستقبل" عام 2015م، وتخرج من خلاله العديد من المتدربين المتميزين في مجالاتهم التخصصية والإدارية، واستطاعوا خلال الفترة الماضية تولي مناصب قيادية في إدارة المطارات والقطاعات الأخرى بالهيئة.وخصصت الهيئة، الدفعة السابقة (الدفعة الرابعة) بالكامل للكادر النسائي حرصًا منها على تمكين المرأة السعودية من رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وإيجاد فرص عمل متساوية لأبناء الوطن.// انتهى //19:16ت م0227

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.