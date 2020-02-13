السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يفتتح المؤتمر السنوي الرابع لطب وجراحة السمنة



جدة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة اليوم ، المؤتمر السنوي الرابع لطب وجراحة السمنة والذي تنظمه الجمعية

وفور وصول سموه ، افتتح المعرض المصاحب الذي اشتمل على ( ١٠) أجنحة لشركات متخصصة في طب وجراحة السمنة ، كما تجوّل في المعرض ، مستمعاً إلى شرحٍ عن أحدث الأجهزة لطب وجراحة السمنة والشركات الوطنية المشاركة في المعرض ، كما اطلع على الملصقات المشاركة في المؤتمر.

عقب ذلك عُزف السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم.

وقدم الدكتور عبده شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، لرعايته الكريمة للحفل ، ولصاحب السمو الأمير سعود بن جلوي لتشريفه افتتاح الحفل ، موصولا شكره للمشاركين والداعمين والحضور.

وفي ختام الحفل كرّم سموه الجهات المشاركة والرعاة والتقطت الصور التذكارية.

يذكر أن المؤتمر سيناقش طرق الوقاية والحلول الجراحية وغير الجراحية المتاحة لعلاج السمنة ، وسيشارك في هذا الحدث الهام متحدثون من داخل المملكة ، إضافة إلى متحدثين من الوطن العربي ، وجراحين من أوروبا وأمريكا الشمالية.

// انتهى //

18:59ت م

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جدة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة اليوم ، المؤتمر السنوي الرابع لطب وجراحة السمنة والذي تنظمه الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة ويستمر لمدة 3 أيام، بحضور الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصّات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده ، ورئيس الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة الدكتور عدنان مفتي ، وذلك بفندق هيلتون جدة.وفور وصول سموه ، افتتح المعرض المصاحب الذي اشتمل على ( ١٠) أجنحة لشركات متخصصة في طب وجراحة السمنة ، كما تجوّل في المعرض ، مستمعاً إلى شرحٍ عن أحدث الأجهزة لطب وجراحة السمنة والشركات الوطنية المشاركة في المعرض ، كما اطلع على الملصقات المشاركة في المؤتمر.عقب ذلك عُزف السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم.وقدم الدكتور عبده شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، لرعايته الكريمة للحفل ، ولصاحب السمو الأمير سعود بن جلوي لتشريفه افتتاح الحفل ، موصولا شكره للمشاركين والداعمين والحضور.وفي ختام الحفل كرّم سموه الجهات المشاركة والرعاة والتقطت الصور التذكارية.يذكر أن المؤتمر سيناقش طرق الوقاية والحلول الجراحية وغير الجراحية المتاحة لعلاج السمنة ، وسيشارك في هذا الحدث الهام متحدثون من داخل المملكة ، إضافة إلى متحدثين من الوطن العربي ، وجراحين من أوروبا وأمريكا الشمالية.// انتهى //18:59ت م0224

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