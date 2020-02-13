السعودية اليوم / فخامة رئيس جمهورية عينيا يغادر الرياض متوجها إلى جدة



الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

غادر فخامة رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي الرياض متوجها جدة .

وكان في وداعه فخامته في مطار الملك خالد الدولي معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.

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18:13ت م

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