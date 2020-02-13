صلاح والأولمبياد.. تصريحات متضاربة وجلسة تحسم الجدل

ما إن تأهل المنتخب الأولمبي المصري للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، حتى تعالت الأصوات بضرورة ضم بعض عناصر الخبرة، لتعزيز صفوف الفريق في البطولة.



وفق لوائح البطولة يحق لكل منتخب الاستعانة بـ3 لاعبين فوق السن الأولمبي 23 عاما، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بضم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لضمان تقديم مستوى مميز في البطولة.

غضب يورجن كلوب

صحيفة "صن" الإنجليزية، قالت في تقرير سابق إن المدرب الألماني يورجن كلوب قد يدخل في أزمة مع نجم فريقه محمد صلاح، بسبب الأولمبياد، بسبب توقيتها.

منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" ستقام خلال الفترة من 22 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب، الأمر الذي يعني غياب صلاح عن معسكر "الريدز" استعدادا للموسم المقبل.

وكان كلوب أكد أنه لم يتخذ القرار النهائي بشأن مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد، وأنه سيتحدث على انفراد مع صلاح بشأن هذا الموضوع، مشددا على أنه لم يتخذ أي طرف قرارا نهائيا، وأنه يتمنى وجود الفريق بالكامل في فترة الإعداد للموسم المقبل.

كلوب أكد أن المشاركة في الأولمبياد شيء رائع، "لكنها ليست نزهة، ولم يتم اتخاذ القرار حتى الآن"، بحد وصفه.





رغبة محمد صلاح

مصادر مقربة من محمد صلاح، أخطرت "العين الرياضية"، في وقت سابق، برغبته في المشاركة في الأولمبياد، لتصبح المرة الثانية بعد أولمبياد لندن 2012.

لكن صلاح لم يتلق، بحسب المصادر، أي اتصال هاتفي من الاتحاد المصري لكرة القدم، أو مسؤولي المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب المدير الفني.

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تصريحات متضاربة

شوقي غريب، المدير الفني للفراعنة، أعلن في أكثر من مناسبة أن محمد صلاح على رأس قائمة من 50 لاعبا سيتم إرسالها للبطولة، على أن يتم تقليصها لاحقا.

غريب قال إن صلاح الاسم الوحيد المؤكد وجوده ضمن القائمة، لكن أشار لاحقا لعدم وجود اتصال بينه وبين لاعب ليفربول.

تصريحات غريب تناقلتها وسائل الإعلام العالمية، ليجد رامي عباس وكيل اللاعب نفسه مجبرا على الرد، حيث نفى ما تردد مؤخرا بخصوص تأكيد مشاركة اللاعب في أولمبياد طوكيو، مشددا على أنه لا يوجد أي قرار رسمي إلى الآن.

وعقب شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية قائلا: "أتمنى أن ينضم محمد صلاح إلى قائمة الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، لكن لا أستطيع إجباره على الموافقة.





سبب الأزمة

صلاح في حال مشاركته في الأولمبياد سيغيب عن فترة الإعداد للموسم الجديد بالكامل، فضلا عن المباريات الودية التي يخوضها "الريدز" في الصيف ضمن معسكره الإعدادي في الصين، فضلاً عن المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021 على الأقل.

وفي حالة تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا ستكون مشاركة صلاح مع ليفربول في مباراة السوبر الأوروبي التي تستضيفها مدينة بورتو البرتغالية محل شك أيضا، بسبب حالة الإرهاق التي سيعاني منها اللاعب.

لكن كلوب يخشى أن يجد نفسه مجبرا مرة أخرى على التخلي عن صلاح بعد عدة أشهر، لمشاركته مع المنتخب الأول في بطولة أفريقيا 2021 والتي تقام بالكاميرون شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.

جلسة حاسمة

بحسب تصريحات كلوب، فإن صلاح ينتظر عقد جلسة مع مدربه لتقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي، سواء بالمشاركة في الأولمبياد من عدمه.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ"العين الرياضية" إن الجلسة لم يتم تحديد موعدها بعد، وأن اللاعب يخشى تخييره بين الأولمبياد وكأس الأمم الأفريقية، وإن كانت رغبته المشاركة في البطولتين.