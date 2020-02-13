3 أبراج تكره عيد الحب.. احذروها

هناك من ينتظر يوم عيد الحب، 14 فبراير/شباط، لطلب الزواج من شريك حياته، وآخرون للاعتراف بالحب، بالإضافة إلى من يخطط بدقة للاحتفال بهذا اليوم، وعلى الجانب الآخر هناك أبراج لا تحب الاحتفال بذلك اليوم.



وحذرت محطة "سالو بونجور" التلفزيونية الكندية الناطقة بالفرنسية، من 3 أبراج، ترفض الاحتفال بعيد الحب؛ وهي برج الحمل، والقوس، والدلو.

الحمل هو على الأرجح الأكثر استقلالا من الأبراج الأخرى، كما أنه لا يحب إبراز مشاعره أمام الآخرين، وعليك أن تنسى فورا فكرة تقديم هدية أو الإعراب له عن المشاعر علناً؛ إنه بطبيعته أكثر تحفظا عندما يتعلق الأمر بحياته الشخصية.

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من ناحية أخرى، تنوه المحطة الكندية بأن برج الحمل يحب التحديات، فبدلاً من تنظيم احتفال بعيد الحب الخاص، يعلن تحدّيه ليعد هو كل شيء، "نعدك بأمسية استثنائية".

وأشارت المحطة الكندية إلى أن برج القوس يحب مشاركة المشاعر بطريقة بسيطة ومباشرة معه، فالقوس لن يتردد في إخبار شريكه بحبه كل يوم، ولكنه لا يحب الاحتفال بعيد الحب أو البحث عن أفكار مبتكرة للاحتفال بهذا اليوم، ومع ذلك فالقوس متفائل يرحب باهتمام بالآخرين به.

وبما أن برج الدلو غرق بالفعل في الدعوات والهدايا في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وهما شهرا الاحتفال به، فإنه لن يحتاج للقيام بنزهة أخرى للاحتفال بعيد الحب.



كما أن برج الدلو لا يحب الكليشيهات والتقاليد، فهو بطبيعته ليس رومانسيا عظيما، لكنه مبدع جدا، ربما إذا فاجأته بفكرة إبداعية، ستسحره.