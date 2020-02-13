رياح نشطة وسحب رعدية بعدة مناطق خلال ساعات

2020-02-13

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غدٍ الجمعة في المملكة حيث توقعت نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الجوف، الحدود الشمالية، حائل.

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وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

ويتوقع أيضًا تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وأجزاء من الجوف، والحدود الشمالية.

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