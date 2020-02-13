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بث مباشر.. حفل نتائج انتخابات غرفة الرياض

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2020-02-13

متابعات الخليج 365 – الرياض

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بث مباشر لحفل نتائج انتخابات غرفة الرياض في دورتها الثامنة عشرة، للعام (1441 – 1445هـ).

 

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