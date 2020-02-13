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شكرا لقرائتكم بث مباشر.. حفل نتائج انتخابات غرفة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-13
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متابعات الخليج 365 – الرياض
بث مباشر لحفل نتائج انتخابات غرفة الرياض في دورتها الثامنة عشرة، للعام (1441 – 1445هـ).
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