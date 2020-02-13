هل يمكن تغيير البنك في حساب المواطن ؟

2020-02-13

متابعات الخليج 365 – الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن تأثير تغيير الحساب البنكي على إيداع حساب متابعات الخليج 365.

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من مواطن قال فيه : أرغب في تغيير البنك الذي يتم تحويل حساب متابعات الخليج 365 عليه فهل يؤثر ذلك على الدعم؟

وردت خدمة العملاء بالقول : في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 فبراير، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر أبريل .

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وأوضح أنه سيتم صرف الدعم في حال كان المستفيد مستحقًا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.

من جهة أخرى كشف حساب متابعات الخليج 365 عن سبب عدم صرف الدعم لعدد من المستخدمين حيث قال : نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم التجاوب مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، تم وقف الدعم لحين تحديث البيانات.

يأتي هذا فيما تتواصل عملية التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 في دفعة إبريل المقبل حيث من المنتظر الإعلان عن نتائج الأهلية في دورة مارس خلال أيام.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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