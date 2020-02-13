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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، اليوم، في بوخارست؛ عددًا من الإعلامين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الرومانية، وذلك على هامش زيارته الرسمية لرومانيا.
واستعرض الوزير الجبير خلال اللقاءات، تطور وأهمية ومتانة العلاقات السعودية الرومانية، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرًا إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
إلى هذا وفي سياق متّصل، استقبل الجبير وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لمجلس الشيوخ الروماني، تيودور ميليشكانو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة للشؤون الخارجية تيودور ميليشكانو
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 07:51 PM
منوهًا بمواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة"الجبير" يستعرض متانة العلاقات مع وسائل الإعلام الرومانية
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، اليوم، في بوخارست؛ عددًا من الإعلامين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الرومانية، وذلك على هامش زيارته الرسمية لرومانيا.
واستعرض الوزير الجبير خلال اللقاءات، تطور وأهمية ومتانة العلاقات السعودية الرومانية، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرًا إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
إلى هذا وفي سياق متّصل، استقبل الجبير وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لمجلس الشيوخ الروماني، تيودور ميليشكانو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، "الجبير" يستعرض متانة العلاقات مع وسائل الإعلام الرومانية ،
المصدر : الخليج 365
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