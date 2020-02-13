، نايف هزازي: ساندوا الاتحاد حتى يعود لمكانه الطبيعي ،

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طالب مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي العدالة اللاعب نايف هزازي الوقوف إلى جانب نادي الاتحاد، وتحديداً مع الفريق الكروي الأول الذي يمر بظروف صعبة، مشيراً في ذات الوقت إلى دور جماهير الهلال ومن ثم النصر والأهلي التي دعمت الاتحاد "معنوياً" حتى يتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق هذا الموسم، كون الفريق يعد أحد ركائز الكرة السعودية".
وعن احتمال ما إذا كان الاتحاد سيهبط لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، قال هزازي: "من المستحيل أن يهبط الاتحاد لدوري الدرجة الأولى، خلفه رجال قادرون على انتشاله".
كما أشار هزازي إلى ثقته الكبيرة في المهاجمين السعوديين، متى ما سمحت لهم فرصة المشاركة بشكل أكبر مع أنديتهم، وسيتصدر المهاجم السعودي قمة ترتيب الدوري، لكن ذلك مرهون على منحه مساحة من اللعب بوقت كافٍ".مهاجم الفريق الكروي نادي العدالة اللاعب نايف هزازي
نايف هزازي: ساندوا الاتحاد حتى يعود لمكانه الطبيعيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-13
طالب مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي العدالة اللاعب نايف هزازي الوقوف إلى جانب نادي الاتحاد، وتحديداً مع الفريق الكروي الأول الذي يمر بظروف صعبة، مشيراً في ذات الوقت إلى دور جماهير الهلال ومن ثم النصر والأهلي التي دعمت الاتحاد "معنوياً" حتى يتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق هذا الموسم، كون الفريق يعد أحد ركائز الكرة السعودية".
وعن احتمال ما إذا كان الاتحاد سيهبط لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، قال هزازي: "من المستحيل أن يهبط الاتحاد لدوري الدرجة الأولى، خلفه رجال قادرون على انتشاله".
كما أشار هزازي إلى ثقته الكبيرة في المهاجمين السعوديين، متى ما سمحت لهم فرصة المشاركة بشكل أكبر مع أنديتهم، وسيتصدر المهاجم السعودي قمة ترتيب الدوري، لكن ذلك مرهون على منحه مساحة من اللعب بوقت كافٍ".
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
04:15 PM
طالب بمنح المهاجمين السعوديين الفرصة مع أنديتهم
طالب مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي العدالة اللاعب نايف هزازي الوقوف إلى جانب نادي الاتحاد، وتحديداً مع الفريق الكروي الأول الذي يمر بظروف صعبة، مشيراً في ذات الوقت إلى دور جماهير الهلال ومن ثم النصر والأهلي التي دعمت الاتحاد "معنوياً" حتى يتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق هذا الموسم، كون الفريق يعد أحد ركائز الكرة السعودية".
وعن احتمال ما إذا كان الاتحاد سيهبط لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، قال هزازي: "من المستحيل أن يهبط الاتحاد لدوري الدرجة الأولى، خلفه رجال قادرون على انتشاله".
كما أشار هزازي إلى ثقته الكبيرة في المهاجمين السعوديين، متى ما سمحت لهم فرصة المشاركة بشكل أكبر مع أنديتهم، وسيتصدر المهاجم السعودي قمة ترتيب الدوري، لكن ذلك مرهون على منحه مساحة من اللعب بوقت كافٍ".
، نايف هزازي: ساندوا الاتحاد حتى يعود لمكانه الطبيعي ،
المصدر : الخليج 365
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