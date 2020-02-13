شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يلتقي أبرز الإعلاميين في رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم، في بوخارست، عددًا من الإعلامين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الرومانية، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا.

واستعرض خلال اللقاءات تطور وأهمية ومتانة العلاقات السعودية الرومانية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.