برشلونة يفاجئ ديمبلي بخبر سار بعد الجراحة

أبلغ جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق باستمراره مع "البلوجرانا" خلال الموسم المقبل.

وتعرض ديمبلي للعديد من الإصابات التي أبعدته عن أغلب مباريات البارسا منذ انضمامه للفريق قبل موسمين ونصف، ليقترن اسمه بالرحيل في الصيف المقبل.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أكدت أن بارتوميو أجرى اتصالا بديمبلي بعد خضوع اللاعب لجراحة ناجحة في الفخذ، وأبلغه خلاله باستمراره بين صفوف الفريق.

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وكان برشلونة أعلن يوم الثلاثاء غياب جناحه الفرنسي لمدة 6 شهور، بعد خضوعه لجراحة ناجحة في فخذه اليمنى.

المصدر نفسه، أكد أيضاً أن ديمبلي على الجهة الأخرى متمسك بالاستمرار مع برشلونة، ويرى أنه لم يحصل بعد على الفرصة لإثبات نفسه مع الفريق بسبب الإصابات.

وتعرضت إدارة برشلونة في الفترة الأخيرة لانتقادات عنيفة بسبب ديمبلي، إذ إن صفقة انتقاله للبارسا كلفت النادي 140 مليون يورو دون أن يحقق استفادة حقيقية منها حتى الآن.

يذكر أن ديمبلي غاب عن 27 مباراة من أصل 59 خاضها برشلونة في موسم 2017-2018 بسبب الإصابة.

وفي الموسم التالي غاب لاعب بروسيا دورتموند السابق عن 13 مباراة من أصل 60 خاضها الفريق، أما في الموسم الحالي فقد خاض برشلونة 33 مباراة بمختلف المسابقات، كان ديمبلي غائبا عن 21 منها.