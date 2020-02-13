مانشستر سيتي يستعين بمطرب مصري لمواجهة الفترة الصعبة

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أحمد الغريبالأربعاء 2020/2/12 09:56 م بتوقيت أبوظبي
من تدريبات مانشستر سيتي
استعان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بكلمات أغنية "سقف" للمطرب المصري رامي جمال، للتعبير عن الفترة الصعبة المقبل عليها الفريق السماوي بسبب توالي المباريات.
وكان رامي جمال طرح الأغنية قبل يومين، ووجه من خلالها رسالة شكر لكل من سانده في أزمة مرضه الأخيرة، ولاقت الأغنية رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدعو كلماتها لبث التفاؤل ومواجهة التحديات دون خوف.
وأعاد الحساب الرسمي للسيتي نشر تغريدة سابقة له تستعرض 6 مباريات صعبة ومتتالية يخوضها "السيتيزنز" خلال الفترة المقبلة، واستعان ببعض كلمات الأغنية باللهجة العامية المصرية للتعليق على هذه الفترة.
فما كان من رامي جمال صاحب الأغنية إلا أن قام بتسجيل إعجابه بتغريدة السيتي، قبل أن يضيف تعليقا قال فيه: "رغم تشجيعي لليفربول من أجل محمد صلاح، فإنني كنت أشجع السيتي سابقا، أتمنى أن يتخطى الفريق هذه المرحلة لنصفق سويا بعدها".
ولاقت تغريدة السيتي وتعليق المطرب المصري رواجا كبيرا، إذ تناقلها الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح اللقطة المميزة إحدى توابع نجاح الأغنية.
ويخوض مانشستر سيتي، خلال الفترة من 19 فبراير/شباط المقبل حتى 8 مارس/آذار، 6 مواجهات مصيرية، أبرزها مباراتا ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ومباراة أستون فيلا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.
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