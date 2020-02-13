محمد بن مسعود - الدمام - غادر رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، الرياض متوجهًا إلى جدة. وكان في وداع فخامته في مطار الملك خالد الدولي: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيس الغيني 13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 06:48 PM Advertisements الرئيس الغيني يغادر الرياض متوجهًا إلى جدة الرئيس الغيني يغادر الرياض متوجهًا إلى جدة غادر رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، الرياض متوجهًا إلى جدة. وكان في وداع فخامته في مطار الملك خالد الدولي: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.

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