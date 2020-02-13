محمد بن مسعود - الدمام - في منطقة صحراوية قرب إحدى الكسارات لقي وافد مصرعه اليوم بعد سقوط مُعدّة ثقيلة عليه في منطقة صحراوية قرب إحدى الكسارات غرب مدينة حائل. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أن فرق الإنقاذ باشرت بلاغًا عن سقوط مُعدّة ثقيلة على وافد، وتم التعامل مع الحالة وإخراج الشخص مُتوفى، وتم تسليمه للجهات ذات العلاقة.حائل الدفاع المدني 13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 06:37 PM في منطقة صحراوية قرب إحدى الكسارات Advertisements مصرع وافد سقطت عليه مُعدّة ثقيلة غرب حائل مصرع وافد سقطت عليه مُعدّة ثقيلة غرب حائل لقي وافد مصرعه اليوم بعد سقوط مُعدّة ثقيلة عليه في منطقة صحراوية قرب إحدى الكسارات غرب مدينة حائل. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أن فرق الإنقاذ باشرت بلاغًا عن سقوط مُعدّة ثقيلة على وافد، وتم التعامل مع الحالة وإخراج الشخص مُتوفى، وتم تسليمه للجهات ذات العلاقة. الكلمات المفتاحية ، مصرع وافد سقطت عليه مُعدّة ثقيلة غرب حائل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وافد سقطت عليه مُعدّة ثقيلة غرب حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.