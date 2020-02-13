محمد بن مسعود - الدمام - لم تؤدِ إلى حدوث إصابات.. والمرسل يطلب فدية عثرت الشرطة الهولندية اليوم (الخميس)، على رسالة ملغومة في مكتب تابع لشركة يونيسيس لتكنولوجيا المعلومات، وأبطلت مفعولها. وأوضحت الشرطة أن الرسالة الملغومة لم تؤد إلى إصابات، وفقاً لـ"رويترز". ووجدت الرسالة في لوسدن القريبة من أوترخت وهي الأحدث ضمن سلسلة رسائل ملغومة أرسلت لشركات في أنحاء هولندا. وتعتقد الشرطة أنها مرتبطة ببعضها، مشيرة إلى أن المرسل يطلب فدية.الشرطة الهولندية رسالة ملغومة شركة يونيسيس لتكنولوجيا المعلومات سلسلة الرسائل المفخخة.. الشرطة الهولندية تبطل مفعول رسالة ملغومة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-13 عثرت الشرطة الهولندية اليوم (الخميس)، على رسالة ملغومة في مكتب تابع لشركة يونيسيس لتكنولوجيا المعلومات، وأبطلت مفعولها. وأوضحت الشرطة أن الرسالة الملغومة لم تؤد إلى إصابات، وفقاً لـ"رويترز". ووجدت الرسالة في لوسدن القريبة من أوترخت وهي الأحدث ضمن سلسلة رسائل ملغومة أرسلت لشركات في أنحاء هولندا. Advertisements وتعتقد الشرطة أنها مرتبطة ببعضها، مشيرة إلى أن المرسل يطلب فدية. 13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 03:56 PM لم تؤدِ إلى حدوث إصابات.. والمرسل يطلب فدية لم تؤدِ إلى حدوث إصابات.. والمرسل يطلب فدية عثرت الشرطة الهولندية اليوم (الخميس)، على رسالة ملغومة في مكتب تابع لشركة يونيسيس لتكنولوجيا المعلومات، وأبطلت مفعولها. وأوضحت الشرطة أن الرسالة الملغومة لم تؤد إلى إصابات، وفقاً لـ"رويترز". ووجدت الرسالة في لوسدن القريبة من أوترخت وهي الأحدث ضمن سلسلة رسائل ملغومة أرسلت لشركات في أنحاء هولندا. وتعتقد الشرطة أنها مرتبطة ببعضها، مشيرة إلى أن المرسل يطلب فدية. ، سلسلة الرسائل المفخخة.. الشرطة الهولندية تبطل مفعول رسالة ملغومة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلسلة الرسائل المفخخة.. الشرطة الهولندية تبطل مفعول رسالة ملغومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.