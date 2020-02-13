، بالشمع الأحمر.. الصحة تُغلق أكبر مستشفى خاص شمال الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تزايد مخالفاته والملاحظات عليه

أغلقت لجنة القطاع الخاص بصحة الطائف، أحد أكبر المستشفيات الخاصة شمال المحافظة، وذلك بعد تزايد مخالفاته بناءً على شكاوى المراجعين، كان آخرها بقسم الولادة لديه.

وعلمت "الخليج 365" أن أحد الأشخاص تواجد وقت حضور اللجنة، وحاول منع تنفيذ مهمتها، وقام بتصوير تواجدهم لتنفيذ القرار ما استدعى اللجنة طلب الأمن وحضور الشرطة والتي ساندتهم وضبطت ذلك الشخص، فيما جرى استكمال عملية الاغلاق.

من جانبه علق متحدث صحة الطائف عبد الهادي الربيعي عبر حسابه في تويتر بقوله: "بعد تزايد الملاحظات وتكرار المخالفات والإصرار كان القرار الحاسم صحة الطائف تقول كلمتها بمساندة رجال أمننا مشكورين، نقلنا المرضى وأمنا سلامتهم.. وأغلقنا ابوابه بالشمع الأحمر.

هذا وستوافيكم "الخليج 365" بكامل التفاصيل حول عملية اغلاق المستشفى.لجنة القطاع الخاص بصحة الطائف الشمع الأحمر