شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 411 مخالفة لمنشآت تجارية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات :الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير ، أسفرت عن ضبط 411 مخالفة خلال أسبوع .

من جهة أخرى نفذ مفتشو عمل الرياض مساء أمس بالمشاركة مع بلدية الروضة حملة استهدفت أحد المولات شرق الرياض وأسفرت الحملة عن زيارة 140 محلاً وضبط 25 مخالفة وإغلاق 35 محلاً مخالفاً .

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد بلغت 2594 زيارة تفتيشية.