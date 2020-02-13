فيديو .. متحدث نزاهة : نتجه لنشر بيانات عن قضايا الفساد

2020-02-13

متابعات الخليج 365 – الرياض

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، أن الهيئة لديها توجّه لنشر بيانات عن قضايا الفساد المالي والإداري التي يتم الكشف عنها والتحقيق فيها مع حماية خصوصية المبلغين.

ولفت الحسين في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية إلى أن الهيئة تستقبل بلاغاتها عبر تسعة طرق، هي الرقم المجاني (980)، ورقم الواتساب الخاص بالهيئة (00966539980980)، والبريد الإلكتروني ([email protected])، والعنوان البريدي، والحضور الشخصي للهيئة أو أحد فروعها، والبرقيات، والموقع الإلكتروني، وتطبيق الهيئة على الهواتف الذكية.

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وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أنها قامت بالتحقيق الإداري مع عدد (475) موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال عدد (1294) شخصًا، حيث جرى إيقاف (386) شخصًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري، ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي أقرّ بها المتهمون تحقيقيًا (170) مليون ريال، وسيُحالون إلى المحكمة المختصة.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

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