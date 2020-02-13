وزير الخارجية: إيران عدو للجميع ونرحب بأي حل للقضية الفلسطينية

2020-02-13

متابعات الخليج 365 – الرياض

أكد وزير الخارجية، فيصل بن فرحان أن المملكة ترحب بأي محاولة لحل القضية الفلسطينية مشيرًا إلى أن سياسة السعودية حول القضية الفلسطينية ثابتة.

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وقال وزير الخارجية في تصريحات لقناة العربية: إن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان.

ونفى وزير الخارجية أي نية لعقد لقاء سعودي إسرائيلي قائلًا: ليس صحيحًا أن هناك خططًا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي.

كما أشار وزير الخارجية إلى رفض المملكة التدخل الإيراني في شأن دول الجوار لافتًا إلى أن إيران عدو للجميع.

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