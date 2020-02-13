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شكرا لقرائتكم وزير الخارجية: إيران عدو للجميع ونرحب بأي حل للقضية الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – الرياض
أكد وزير الخارجية، فيصل بن فرحان أن المملكة ترحب بأي محاولة لحل القضية الفلسطينية مشيرًا إلى أن سياسة السعودية حول القضية الفلسطينية ثابتة.
وقال وزير الخارجية في تصريحات لقناة العربية: إن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان.
ونفى وزير الخارجية أي نية لعقد لقاء سعودي إسرائيلي قائلًا: ليس صحيحًا أن هناك خططًا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي.
كما أشار وزير الخارجية إلى رفض المملكة التدخل الإيراني في شأن دول الجوار لافتًا إلى أن إيران عدو للجميع.
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