شكرا لقرائتكم فيديو.. قائد مدرسة يصلح إطار سيارة طالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-13 في مشهد نال إعجاب الجميع قام قائد مدرسة بإصلاح إطار سيارة أحد الطلاب. Advertisements وأظهر فيديو متداول قائد المدرسة وهو يقوم بمساعدة الطالب في استبدال إطار السيارة التي تعطلت أمام المدرسة. وقد لاقى الفيديو استحسانًا لدى المواطنين وأكدوا أن هذا المعلم نموذج لكل مسؤول في المملكة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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