، الحزم يُسقط الاتفاق على أرضه وبين جماهيره بهاتريك "ستراندبيرغ" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة 18 من الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، فوزًا ثمينًا من أرض نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف لهدفين، في مستهلّ الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وقد ثأر الحزم لخسارته في الدور الأول بالسداسية الشهيرة من ذات الفريق"الاتفاق".



بهذه النتيجة رفع الحزم رصيده النقطي لـ22 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة العشرين.



أظهر الحزم أفضلية وسيطرة على المباراة خلال فترات الشوط الأول، ولكنه لم يتمكّن من وضع بصمته الأولى حتى دخول الوقت الإضافي، عبر لاعبه كارلوس ستراندبيرغ عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع المقدّر من حكم المواجهة، بكرة رأسية، مستغلًّا سوء تغطية دفاع الاتفاق، لينتهي الشوط الأول بتقدُّم الحزم بهدف وحيد.



وفي الشوط الثاني عاد ذات اللاعب بهدف آخر لفريقه الحزم عند الدقيقة 49، وبعدها بدقيقتين تمكّن لاعب الاتفاق سعد السلولي من تقليص الفارق، بتسجيله الهدفَ الأول للاتفاق عند الدقيقة 51، مستغلًّا هجمةً مرتدّة أكملها بلمسة في شباك الضيوف، ولكن كارلوس ستراندبيرغ عاد بالهدف الثالث محرزًا الهاتريك الشخصي عند الدقيقة 59، مستغلًّا عرضية إدريس فتوحي من الجهة اليسرى، وأكملها برأسه في شباك الاتفاق لتصبح النتيجة 3_1 للحزم، ولكن أصحاب الضيافة لم يرموا المنديل؛ حيث واصلوا إصرارهم بغية تقليص الفارق حتى تحصّلوا على الهدف الثاني عبر محمد الكويكبي، عند الدقيقة 65 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مستغلًّا عودة الكرة من القائم في المرة الأولى، حاول بعدها الاتفاق معادلة الكفّة، ولكن طوفان الحزم كان أعلى، لتنتهي المواجهة بفوز الحزم بثلاثة أهداف لهدفين.

الحزم الاتفاق