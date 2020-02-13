، "الحياة الفطرية" تلغي المسابقة الوظيفية التي طرحتها العام الماضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت أنها ستعلن مرة أخرى متى ما توفرت شواغر لديها

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن إلغاء المسابقة الوظيفية لوظائف المراتب الرسمية، التي طرحتها خلال الفترة من 27/ 10/ 1440هـ إلى 1/ 11/ 1440هـ.

وأوضحت "الهيئة" أنها ستعلن في وقت لاحق عن مسابقة وظيفية أخرى عند توفر وظائف شاغرة لديها.الحياة الفطرية