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أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن إلغاء المسابقة الوظيفية لوظائف المراتب الرسمية، التي طرحتها خلال الفترة من 27/ 10/ 1440هـ إلى 1/ 11/ 1440هـ.
وأوضحت "الهيئة" أنها ستعلن في وقت لاحق عن مسابقة وظيفية أخرى عند توفر وظائف شاغرة لديها.الحياة الفطرية
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 05:38 PM
أكّدت أنها ستعلن مرة أخرى متى ما توفرت شواغر لديها
أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن إلغاء المسابقة الوظيفية لوظائف المراتب الرسمية، التي طرحتها خلال الفترة من 27/ 10/ 1440هـ إلى 1/ 11/ 1440هـ.
وأوضحت "الهيئة" أنها ستعلن في وقت لاحق عن مسابقة وظيفية أخرى عند توفر وظائف شاغرة لديها.
، "الحياة الفطرية" تلغي المسابقة الوظيفية التي طرحتها العام الماضي ،
المصدر : الخليج 365
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