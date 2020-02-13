شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزير الطاقة يحضر حفل زفاف الأمير سلطان بن مشعل بن محمد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، أمس الأربعاء، على حضور حفل زفاف الأمير سلطان بن مشعل بن محمد.

ووثق فيديو لحظة وصول الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى حفل الزفاف برفق ابنائه الأمير خالد، و الأمير سلمان.