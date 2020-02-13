شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزير الطاقة يحضر حفل زفاف الأمير سلطان بن مشعل بن محمد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حرص الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، أمس الأربعاء، على حضور حفل زفاف الأمير سلطان بن مشعل بن محمد.
ووثق فيديو لحظة وصول الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى حفل الزفاف برفق ابنائه الأمير خالد، و الأمير سلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وزير الطاقة يحضر حفل زفاف الأمير سلطان بن مشعل بن محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.