شكرا لمتابعة خبر عن سياسة ولي العهد لجذب الاستثمارات « إذا أردت أن تكون كبيرًا » والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلطت الأضواء من جديد علي حديث سابق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة أجريت عام 2017 حول مشروع نيوم والمنافسة مع دبي.

وقال الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء إن جميع المحاور التجارية الإقليمية في المنطقة ستستفيد من مشروع مدينة نيوم، مضيفا: “أعتقد أننا ننشئ طلباً جديداً، وهذا سوف يساعد دبي، وكذلك المواقع المحورية الأخرى في الشرق الأوسط”.

ورأي ولي العهد: “لا أعتقد أن هونج كونج أضرت بسنغافورة أو سنغافورة أضرت بهونج كونج، إنهم يخلقون طلباً جديداً جيداً لبعضهم، وهذه المنطقة، سوف تخلق طلباً جديداً”.

ومن جانبه، أكد رجل أعمال ألماني أسس شركة تعمل في مجال التكنولوجيا في المملكة، وبدأ في نقل موظفيه من دبي إلى الرياض:”إذا أردت أن تكون كبيراً في الشرق الأوسط فعليك أن تكون في السعودية”.