شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الملك سعود والأمير منصور في مقصورة قطار متجه إلى الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّقت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود والأمير منصور بن عبدالعزيز «رحمهما الله»، في مقصورة القطار من الرياض إلى الدمام. وكان الملك سعود حينذاك وليًا للعهد، فيما كان الأمير منصور وزيرًا للدفاع، إذ كانت الرحلة بعد توحيد المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الملك سعود والأمير منصور في مقصورة قطار متجه إلى الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.