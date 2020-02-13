شكرا لمتابعة خبر عن النيابة: لا يجوز القبض على إنسان إلا بأمر من السلطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة على أنه يُحظر تقييد تصرفات أحد، أو القبض عليه، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.

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وأفادت خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع «تويتر»، بأن ‏حرية الأشخاص مصونة شرعاً ومكفولة نظاماً، ومحاطة بضمانات حصينة.

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