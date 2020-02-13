شكرا لمتابعة خبر عن تقلبات جوية في معظم أنحاء المملكة من السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد عن تقلبات جوية ببعض مناطق المملكة، من السبت وحتى الاثنين. تنشط الرياح السطحية الدافئة خلال النهار مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويشمل تأثيرها أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية. كانت الأرصاد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، نشاطًا للرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار مناطق «نجران ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض».

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