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عدن - ياسمين التهامي - أقدم رجل آسيوي على قتل زوجته بثلاث طعنات سددها في أنحاء مختلفة من جسدها، أمام مقر عملها بمنطقة القوز الصناعية في دبي وذلك بسبب رسالة نصية من مديرها في العمل، يبلغه فيها بأن ”زوجته تخونه مع شخص آخر“.

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شاهد : رجل يقتل زوجته أمام مقر عملها في دبي بعد تلقيه رسالة نصية من مديرها.. ومفاجأة غير متوقعة عن محتواها (لن تصدق)



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غارقة في الدماء

ووفقا لصحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن بلاغا ورد إلى الشرطة يفيد بوجود جثة امرأة في العقد الرابع من عمرها، غارقة في الدماء.

وقال مدير شركة المجني عليها، في التحقيقات إنها غادرت مع زوجها قبل دقائق من وقوع الجريمة، وبعد تحريات تبين أن الزوج قدم بتأشيرة زيارة إلى الإمارات، فتم تحديد موقعه، والقبض عليه في منطقة جبل علي أثناء تجوله فيها.

رسالة نصية من مديرها

وأعترف الزوج بجريمته، وقال إنه تزوج المجني عليها في موطنه، وأنجب منها ابنتين، مبينا أنها قدمت إلى الإمارات بعد حصولها على وظيفة عبر الإنترنت منذ نحو عام، وتقيم في سكن مشترك مع زميلاتها، وفي هذه الأثناء تلقى رسالة نصية من مديرها، تفيد بأن زوجته تخونه مع رجل آخر، فقدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة.

وأوضح أنه توجه يوم الواقعة إلى مقر عملها، وشاهد مدير الشركة، فنادى عليه، وسأله عن سبب الرسالة التي أرسلها إليه بشأن تورط زوجته في علاقة مع آخر، فاصطحبته زوجته إلى خارج المكتب غاضبة، واحتد النقاش بينهما، مستنكرة أن يتحدث مع مديرها بتلك الطريقة التي أحرجتها.

وأشار الزوج المتهم إلى أن النقاش احتد بينهما، ودفعته في صدره، وصرخت عليه، فسحب سكينا كانت بحوزته، وطعنها مرات عدة، ثم تخلص من أداة الجريمة في المكان ذاته. وتم القبض عليه وتجري محاكمته الآن.