شكرا لقرائتكم خبر عن نمر شرس ضد أسد جائع والنتيجة صادمة شاهد كيف كانت النهاية..!! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - النمور من أقوى المفترسات ولكنها ليست الأقوى , فأقواها هو الأسد وذلك لنمط حياته الذي يكون معظمه قتالاً.

قد يهمك ايضاً:

شاهد : رجل يقتل زوجته أمام مقر عملها في دبي بعد تلقيه رسالة نصية من مديرها.. ومفاجأة غير متوقعة عن محتواها (لن تصدق)



نصرالله يكشف “الطلب الغريب“ آخر ما طلبه منه قاسم سليماني قبيل مقتله بساعات!



نمر شرس ضد أسد جائع والنتيجة صادمة شاهد كيف كانت النهاية..!! (فيديو)



امرأة سعودية تختطف شابان سعوديان.. وبعد 20عامًًا كانت المفاجأة التي صدمت الجميع!



كاظم الساهر يقلد “جون سينا“ أمام الجمهور أثناء حفله بالرياض.. وماحدث بعد ذلك فاجأ الجميع (فيديو)



أول ظهور فاضح لخطيبة ‘‘الوليد مقداد’’ نجم طيور الجنة .. ومفاجأة مدوية بشأن هويتها وعمرها الحقيقي! (فيديو صادم)



أفعى عملاقة تبتلع كنغر بطريقة مرعبة.. وحينما شاهدتها امرأة بمنزلها كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو)



صادم: فتاة ‘‘عزباء’’ تعاشر الأسود المفترسة داخل عرينها.. شاهد كانت نهايتها ليلة خميس



Advertisements

مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم‘‘ : هذا الحاكم العربي طرطور أجرب وهكذا نهايته!



بيع فتاة في قمة الأنوثة والجمال لعصابات ‘‘الدعارة’’ في الخليج بهذا المبلغ الرخيص.. وما حدث لها في الليلة الأولى صادم للغاية!



بعد 4 أيام من الزفاف.. وفاة عروس أثناء العلاقة الحميمية مع العريس.. وكاميرا المراقبة توثق ‘‘مشاهد صادمة’’ من ليلة الدخلة



يمازح ‘‘أسد شرس’’ في الحديقة بعد أن ارتدى قناع ‘‘ملك الغابة’’ . . وحينما انسجم كليا كانت النهاية صادمة!

وافد خبيث في جازان يرتكب جريمة شرف تهز السعودية (تفاصيل صادمة)





فالأسود تتقاتل حتى مع جماعتها خصوصاً عند الطعام، وظيفته الأسد هي القتال وترك الصيد للبوات.

بينما وظيفة بقية الحيوانات المفترسة الأخرى الصيد والقتال ليس وظيفتها الأساسية عكس الأسد , فلهذا نجد الأسود أقوى وأمهر المفترسات قتالاً وأشدها بأساً في القتال فهو يقاتل حتى آخر نفس .

ولهذا السبب نجد أن أكثر الأسود البالغة مصابه بجراح في وجهها ونادراً ما نجد أسد بالغ غير مصاب في وجهه بأيت خدوش , ناهيك عن الإصابات الأخرى الخطيره التي لا تصاب بها أي من المفترسات الأخرى .

الفيديو التالي، الذي رصده "بويمن" يعرض مشاهد من معارك قتالية بين النمر السيريبي والأسد المفترس.. كما يعرض معلومات ثرية حول كلا الحيوانين.