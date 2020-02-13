طالب المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة ، مجدداً الأمانة بضرورة الكشف عن نتائج التحقيق، الذي أمر به الأمين حول فقرة رقصة ”الهيب هوب” التي قدمتها إحدى الفرق بمناسبة عيد الفطر العام الماضي.
وأكدت مصادر وفقًا لـ”مكة” أن أعضاء المجلس البلدي سيطرحون خلال الأسابيع المقبلة مناقشة رفع خطاب إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية حال عدم تجاوب الأمانة مع مطالب المجلس، وخاصة أن المجلس خاطب الأمانة مرتين منذ العام الماضي وطالبها بالكشف عن نتائج التحقيق وتوضيح ما جرى من إجراء إزاء المخالفين.
وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر جانبًا من احتفالات أمانة العاصمة المقدسة أول أيّام عيد الفطر الماضي، أثار استياءً واسعاً، لا سيما أن الاحتفال لا يمتّ للموروث الشعبي بأي علاقة، حيث تضمن رقصة غربية معروفة بالهيب هوب
كانت هذه تفاصيل خبر رقصة الهيب هوب في احتفال أمانة العاصمة المقدسة بعيد الفطر تعود للواجهة.. وبلدي مكة يهدد باللجوء لهذه الجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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