رقصة الهيب هوب في احتفال أمانة العاصمة المقدسة بعيد الفطر تعود للواجهة.. وبلدي مكة يهدد باللجوء لهذه الجهة

طالب المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة ، مجدداً الأمانة بضرورة ‏الكشف عن نتائج التحقيق، الذي أمر به الأمين حول فقرة رقصة ‏‏”الهيب هوب” التي قدمتها إحدى الفرق بمناسبة عيد الفطر العام ‏الماضي.‏

وأكدت مصادر وفقًا لـ”مكة” أن أعضاء المجلس البلدي ‏سيطرحون خلال الأسابيع المقبلة مناقشة رفع خطاب إلى وزارة ‏الشؤون البلدية والقروية حال عدم تجاوب الأمانة مع مطالب ‏المجلس‎، وخاصة أن المجلس خاطب الأمانة مرتين منذ العام الماضي ‏وطالبها بالكشف عن نتائج التحقيق وتوضيح ما جرى من إجراء ‏إزاء المخالفين. ‏‎

وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ‏يظهر جانبًا من احتفالات أمانة العاصمة المقدسة أول أيّام عيد الفطر الماضي، ‏أثار استياءً واسعاً، لا سيما أن الاحتفال لا يمتّ للموروث الشعبي ‏بأي علاقة، حيث تضمن رقصة غربية معروفة بالهيب هوب‎