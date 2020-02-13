« البلدية» أغلقت الموقع وسلمت العمالة المُخالفة للجهات الأمنية

بالصور.. مصادرة وإتلاف دجاج ولحوم مجهولة المصدر بـ«حي العزيزية»

مكة المكرمة - فريق التحرير

ضبطت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، مطبخًا عشوائيًا داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها لمتابعة كافة المواقع والتي يمكن أن تُستغل بطرق غير نظامية من قبل المُخالفين.

وأوضحت البلدية أن المطبخ العشوائي مُخالف للاشتراطات الصحية، مشيرة إلى مصادرة وإتلاف 40 كيلو جرامًا من الدجاج و 150 كيلو جرامًا من اللحوم مجهولة المصدر، وإغلاق الموقع وتسليم العمالة المُخالفة للجهات الأمنية لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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