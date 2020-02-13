أول تلاوة بإذاعة القرآن الكريم.. عمرها 49 عامًا بصوت الشيخ عبدالله خياط

أذاعت وزارة الإعلام، أول تلاوة للقرآن الكريم تم بثها عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، يعود تاريخها إلى 49 عامًا، وكانت بصوت الشيخ عبدالله خياط؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة.

ونشرت الوازرة –عبر حسابها بتويتر- تسجيلًا لأول تلاوة بإذاعة القرآن الكريم، وذكرت «أن أول تلاوة أُذيعت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم كانت عام 1392هـ للشيخ عبدالله خياط».

يذكر أن إذاعة القرآن الكريم بدأت بثها من مدينة الرياض في غرة شهر صفر من عام 1392هـ، أما الإذاعة السعودية فقد نشأت قبل هذا التاريخ، وذلك في عهد مؤسس المملكة وموحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وكان أول بث لها في يوم الثلاثاء 23 رمضان 1368هـ الموافق 19 يوليو1949م.

وأصدر الملك عبدالعزيز –وفقًا للإخبارية- مرسومًا ملكيًا وضع فيه الإطار العام للإذاعة، وأكد ضرورة التزام الصدق والأمانة، والواقعية، والالتزام بالموضوعية، وعدم التعرض لأحد بالشتم أو التعريض بأحد أو المدح الذي لا محل له، وكذلك ضرورة الاهتمام بالأمور الدينية.

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أما الشيخ عبدالله عبدالغني خياط، فقد ولد في 23 نوفمبر 1908 بمكة المكرمة، وتوفي في 8 يناير 1995 بمكة، وكان إمامًا للحرم المكي وعضوًا في هيئة كبار العلماء.

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