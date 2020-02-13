فرص مجانية للزوار.. انطلاق الموسم الرابع لملتقى «الطب التجميلي» بالرياض

ينطلق في العاصمة الرياض ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية، في دورته الرابعة، في الثامن عشر من فبراير الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، برعاية إعلامية من «عاجل».



ويشهد الملتقى تجمع نخبة من أشهر الأطباء والاستشاريين في مختلف تخصصات الجراحات التجميلية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط على حد سواء، كما يجمع الملتقى المستشفيات الكبرى وأهم المراكز الطبية المتخصصة في القطاع.

وذكرت اللجنة المنظمة أنها قد أكملت كافة الاستعدادات والتجهيزات لانعقاد هذا الملتقى الذي يواكب دور القطاع الصحي الخاص في المملكة ويتزايد تطورًا عامًا بعد عام ليحتل مساحة كبيرة من إجمالي الخدمات الصحية في المملكة مما يجعله يسهم بدور فاعل في تعزيز الخدمات الصحية ضمن برنامج التحول الوطني الذي يُعدّ أحد الروافد الاقتصادية لرؤية المملكة ٢٠٣٠.



وأضافت اللجنة أن الملتقى سيتيح للزوار فرصة الالتقاء بالأطباء والحصول على الاستشارات المجانية من خلال الجلسات واللقاءات المفتوحة والتي ستسلط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة المتخصصة في الطب التجميلي.

يذكر أن هناك تزايدًا كبيرًا وطلبًا لعمليات التجميل في المملكة العربية السعودية مما جعلها الأولى عربيًا في هذا المجال، كما أن نسبة الإقبال زادت عن ٢٠٪ مقارنة بالعام الماضي.

