طقس الخميس.. رياح نشطة دافئة ومثيرة للأتربة والعظمى بالرياض 17

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، نشاطًا للرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار، تكون فيها السماء غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على بعض المرتفعات.

حالة الطقس اليوم الخميس

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس: "بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض".

وتابعت: "كما تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية. ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات".

أخبار حالة الطقس اليوم

وبحسب تقرير هيئة الأرصاد، فإن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أخبار طقس مكة والمدينة

وتنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار، على مناطق (نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

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وتسجل درجة الحرارة في مكة العظمى 31 والصغرى 21، أمّا في المدينة المنورة العظمى 26 والصغرى 13.

توقعات الخبراء عن حالة الطقس بالمملكة

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أنه بعد استقرار الكتلة الهوائية الباردة، فوق أجواء السعودية لبضعة أيام، تطبّعت بخصائصها الجوية، وبدأت بالارتفاع التدريجي بداية من يوم الخميس، وتواصل ارتفاعها غدًا الجمعة ويوم السبت، بارتفاع يصل إلى 5 درجات.

ومن المتوقع أن تسود حالة من الطقس الجيّد مع ارتفاعات درجات الحرارة، وبقاء الأجواء باردة نسبيًّا على المناطق الشمالية والوسطى وخفيفة في المناطق الغربية في الساعات المتأخرة من الليل.

وفي ما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الخميس:

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