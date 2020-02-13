مصادر «عاجل»: وزارة التعليم تعمم قائمة بـ14 مرضًا معديًا بالمدارس

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الخميس، أن «وزارة التعليم حصرت أمراضًا معدية؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتقالها».

وكشفت مصادر «عاجل»، أن «وزارة التعليم أصدرت دليل التعامل مع الحالات المعدية للتعامل معها في جميع المدارس»؛ بهدف «التدخل السريع للحد من انتشارها حال أي اشتباه».

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم حددت عدة أمراض في هذا الشأن: «أمراض تنفسية كالإنفلونزا الفيروسية، كورونا، النكاف، والسعال الديكي».

وبحسب مصادر «عاجل»، تتضمن قائمة وزارة التعليم: «أمراضًا هضمية كالالتهاب الكبدي الفيروسي –A - والتهاب الأمعاء الفيروسية والجرثومية، والكوليرا».

كما تتضمن قائمة وزارة التعليم بحسب مصادر «عاجل»: «حمى الطفح الجلدي، جدري الماء، الحصبة، الحصبة الألمانية، والأمراض الجلدية: القمل، الجرب».

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وفيما تشمل قائمة وزارة التعليم حالات أخرى: «حمى مخية شوكية - ضنك» فقد أكدت الوزارة على جميع المدارس ومديريها، القضاء على نواقل الأمراض.

وذكرت قائمة النواقل «الفئران، الذباب، القمل...» عبر تطبيق إجراءات وقائية عامة وتفقد الطلاب والطالبات في كل صباح عند الطابور وتفقد المقصف والأكل للطلاب.

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