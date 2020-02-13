10 أجوبة تتعلق بالهوية الوطنية.. يتصدرها كيفية التجديد وتفادي الغرامة

جددت الأحوال المدنية، تأكيد ضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا، قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتعطل مصالح صاحبها، وتجنبًا لتعرضه إلى دفع غرامة مالية قدرها 100 ريال.

وتفاعلت الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء بموقع تويتر، مع استفسارات المواطنين بشأن تجديد الهوية الوطنية، موضحة الحالات التي تستوجب دفع الغرامة المالية، وكيفية تسديد الغرامات، وكيفية التسجيل قبل انتهاء موعد التجديد.

كيف تتجنب غرامة تجديد الهوية؟

حتى تتفادى دفع الغرامة المالية، عليك التسجيل لتجديد الهوية الوطنية قبل موعد انتهاء صلاحيتها، كما أوضحت الأحوال المالية، عبر حساب العناية بالعملاء على موقع تويتر.

وحددت الأحوال المدنية غرامة مالية قدرها 100 ريال على التأخر في تجديد الهوية، يتم احتسابها عن كل عام من تاريخ انتهاء صلاحية الهوية.

إذا انتهت صلاحية الهوية منذ أيام هل عليك دفع الغرامة؟

«إذا انتهت صلاحية الهوية الوطنية منذ أيام قليلة هل يتعرض صاحبها إلى غرامة مالية»؟، كان هذا تساؤل أحد المواطنين للأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء على موقع تويتر، وأجابته الأحوال المدنية، أنه يتم احتساب ١٠٠ ريال من تاريخ انتهاء الهوية.

إذا مر أكثر من عام على تجديد الهوية الوطنية.. كم تبلغ الغرامة المالية؟

وردًا على تساؤل أحد المواطنين بأنه مر 3 سنوات على موعد تجديد الهوية، فهل يدفع 300 ريال؟، أكدت الأحوال المدنية أن غرامة التأخر على تجديد الهوية الوطنية هي 100 ريال فقط.

هل توجد غرامة في حال التأخر في إصدار البطاقة؟

أكدت الأحوال المدنية أنه في حال التأخر في إصدار الهوية الوطنية، ستكون هنك غرامة مالية إلزامية، ويكون إصدار الهوية للذكور إجباريًا عند بلوغ سن الـ15 عامًا، ويكون اختياريًا من سن 10 إلى 15 عامًا.

ما السن اللازم لإصدار الهوية الوطنية للمرأة؟

كان إصدار الهوية الوطنية اختياريًا للنساء حتى وقت قريب، والعمر المسموح للمتقدمة لاستخراج هوية وطنية، هو تجاوز الـ 10 أعوام، ويلزمها حجز موعد وحضور ولي الأمر، فيما يستغرق إصدارها 14 يوم عمل كحد أقصى.

وفي حال التأخر عن إصدار البطاقة، ستتعرض لغرامة مالية قدرها 100 ريال، يتم احتسابها عن كل عام من تاريخ انتهاء صلاحية الهوية.

كيفية التسديد قبل موعد التجديد؟

وعن طريقة التسديد، أكدت الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء على موقع تويتر، أنه لا بد من مراجعة المكتب في يوم الموعد لتسجيل الغرامة، ومن ثم تظهر لك في الصراف ويمكنك تسديدها.

ويكون سداد غرامة التأخر على تجديد الهوية الوطنية، عبر إحدى قنوات السداد الإلكترونية، حسبما أوضحت الأحوال المدنية في ردها على استفسارات المواطنين.

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كيف تحجز موعدًا لتجديد الهوية الوطنية؟

يمكن للمواطن الذي يريد تجديد الهوية الوطنية، تسجيل موعد للتجديد، بحجز موعد إلكتروني عن طريق موقع «أبشر»، من خلال الرابط:

هل إذا حجزت موعدًا للتجديد قبل أيام من انتهاء صلاحية البطاقة تتعرض للغرامة المالية؟

أكدت الأحوال المدنية أنه إذا تم حجز موعد لتجديد الهوية الوطنية، قبل انتهاء صلاحتيها، لن يتعرض صاحبها إلى الغرامة المالية أو تعطل مصالحه.

هل تتعرض لغرامة مالية إذا فقدت هويتك؟

في حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية للمرة الثانية؛ سيتم تطبيق الغرامة المالية، حسبما أكدت الأحوال المدنية، في ردها على استفسارات المواطنين عبر حساب العناية بالعملاء على موقع تويتر.

وتتراوح غرامة إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها، بين 100 – 1000 ريال.

وأوضحت الأحوال أنه بمجرد الإبلاغ عن فقدان الهوية، يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها، ولكن يجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.

إذا كان عليك مخالفات مرورية هل تستطيع تجديد الهوية الوطنية؟

وردًا على تساؤل أحد المواطنين، عما إذا كان بإمكانه تجديد الهوية الوطنية في حال وجود مخالفات مرورية لم يسددها، بأنه لا يلزم تسديد المخالفات المرورية؛ حيث لا يوجد أي ارتباط بين مخالفاتك المرورية وسجلك المدني.

وكانت إدارة الأحوال المدنية، أصدرت أمرًا بإلزام النساء بالهوية الوطنية، بداية من العام الميلادي الجديد، وبالتحديد في تاريخ 16 يناير 2020 الموافق 21/ 5/ 1441هـ.

وفي سياق متصل، فإن هناك مخالفات أخرى تستوجب الغرامة، منها غرامة إصدار شهادة ميلاد بعد 30 يومًا وتبلغ 50 ريالًا، فيما تبلغ غرامة تسجيل واقعة زواج أو وفاة بعد مضي 60 يومًا 50 ريالًا.

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