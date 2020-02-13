بالفيديو.. لحظة العثور على مفقود أم الجماجم

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، العثور على مفقود أم الجماجم بمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض، وذلك بعد يومين من اختفائه، عقب البحث عنه باستخدام الطيران الشراعي، وذكرت الجمعية –عبر حسابها بتويتر- أنه بالتعاون مع فريق سكاي الزلفي للطيران الشراعي، تم العثور على مفقود أم الجماجم البالغ من العمر 60 عامًا الذي فقد أول أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة.

ووجهت الجمعية الشكر والتقدير إلى الكابتن طيار سعود الفنيسان، والكابتن طيار نايف السويد من محافظة الزلفي، على حسن تعاونهما، وتلبية دعوة المشاركة بمهمة مفقود أم الجماجم، وكانت جمعية عون للبحث والإنقاذ، تلقت بلاغًا عن مفقود أم الجماجم والذي كان يقود مركبة لاند كروزر بيضاء موديل 2003، ويبلغ من العمر 60 سنة، حيث كان على اتصال مع أهله وانقطع الإرسال.

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