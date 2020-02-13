

مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

التقى معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط في مكتبه بمكة المكرمة، أمس الأول، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الغانمي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز الموضوعات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار .

// انتهى //

16:37ت م

0180





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.