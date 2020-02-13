السعودية اليوم / رئيس "واس" ومدير جامعة نجران يوقعان اتفاقية تعاون



الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

وقع معالي رئيس وكالة الأنباء

وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من أهمية التعاون المشترك بين الجامعات والمؤسسات الإعلامية، وتنسيق الجهود وتكاملها لتحقيق الأهداف المشتركة وفق رؤية المملكة 2030, إضافةً لتنمية العلاقات العلمية والعملية بينهما.

وأوضح معالي الأستاذ عبدالله الحسين, أن الاتفاقية ستسهم في إبراز النشاطات التي تنظمها أو تشارك فيها الجامعة والإنجازات العلمية نظراً إلى ما تملكه وكالة الأنباء السعودية من إمكانات وخبرات في مجال الرعاية والتغطية الإعلامية, إضافة إلى التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وإعداد البرامج التدريبية, واستقطاب الكوادر البشرية من جامعة نجران وتدريبهم على التحرير وصياغة الأخبار والترجمة الصحفية.

من جانبه نوه الدكتور السبيعي بجهود وكالة الأنباء السعودية المتميزة في بث الأخبار والرسائل الإعلامية لما تملكه من خبرات إعلامية متراكمة ومنصات متعددة وبلغات مختلفة.

عقب ذلك، صحب معاليه، مدير جامعة نجران في جولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلع خلالها على آلية العمل.

حضر الاستقبال نائب رئيس وكالة الأنباء السعودية أحمد بن إبراهيم العوض، وعميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران الدكتور صالح بن نمران الحارثي.

// انتهى //

16:30ت م

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الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسوقع معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين ، ومعالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، في مقر "واس" في الرياض، اليوم، اتفاقية تعاون بين "واس" وجامعة نجران.وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من أهمية التعاون المشترك بين الجامعات والمؤسسات الإعلامية، وتنسيق الجهود وتكاملها لتحقيق الأهداف المشتركة وفق رؤية المملكة 2030, إضافةً لتنمية العلاقات العلمية والعملية بينهما.وأوضح معالي الأستاذ عبدالله الحسين, أن الاتفاقية ستسهم في إبراز النشاطات التي تنظمها أو تشارك فيها الجامعة والإنجازات العلمية نظراً إلى ما تملكه وكالة الأنباء السعودية من إمكانات وخبرات في مجال الرعاية والتغطية الإعلامية, إضافة إلى التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وإعداد البرامج التدريبية, واستقطاب الكوادر البشرية من جامعة نجران وتدريبهم على التحرير وصياغة الأخبار والترجمة الصحفية.من جانبه نوه الدكتور السبيعي بجهود وكالة الأنباء السعودية المتميزة في بث الأخبار والرسائل الإعلامية لما تملكه من خبرات إعلامية متراكمة ومنصات متعددة وبلغات مختلفة.عقب ذلك، صحب معاليه، مدير جامعة نجران في جولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلع خلالها على آلية العمل.حضر الاستقبال نائب رئيس وكالة الأنباء السعودية أحمد بن إبراهيم العوض، وعميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران الدكتور صالح بن نمران الحارثي.// انتهى //16:30ت م0178

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