السعودية اليوم / اليابان تسجل أول حالة وفاة لمصابة بفيروس كورونا



طوكيو 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم أن أمرأة يابانية في الثمانينات من عمرها توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوهو كاتو في مؤتمر صحفي: إن الحكومة اكتشفت أن المرأة مصابة بفيروس كورونا بعد وفاتها.

وأضاف أنها كانت تعيش في مقاطعة كاناجوا بالقرب من طوكيو، وجرى نقلها للمستشفى منذ الأول من فبراير الجاري .

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16:22ت م

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