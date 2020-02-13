السعودية اليوم / بريطانيا تعلن عن إصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة لندن



لندن 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

سجلت السلطات البريطانية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة لندن، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى تسعة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في بيان أن جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد أصيبوا بعد اتصالهم مع أحد المرضى المصابين بالفيروس داخل البلاد.

وأوضحت أنه تم نقل المرضى الأربعة الجدد إلى وحدات الأمراض المعدية في مستشفيات جايز وسانت توماس ورويال فري في العاصمة لندن.

وأكد البيان أن "حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطرا ووشيكا للصحة العامة".

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16:18ت م

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