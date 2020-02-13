السعودية اليوم / انتشار الأمراض يهدد حياة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم برج الشمالي قرب مدينة صور اللبنانية



بيروت 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان ان انتشار الأمراض وسوء الأوضاع الصحية يهدد حياة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم برج الشمالي قرب مدينة صور اللبنانية.

وحذرت الأونروا في بيان اليوم من ارتفاع عدد المصابين بمرض التلاسيميا في أوساط سكان المخيم خاصة في صفوف الأطفال، مشيرة إلى أن مرض التلاسيميا والأنيميا هو مرض حاد ناتج عن فقر حاد للمعادن والفيتامينات في الدم، ويعود سبب انتشار المرض للعامل الوراثي إلى جانب سوء التغذية .

وأوضحت أن نسبة انتشار مرض التلاسيميا داخل برج الشمالي هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط .

وكانت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قد حذرت في تقرير من انتشار مرض التلاسيميا ومخاطرها على حياة الأطفال في برج الشمالي.

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16:18ت م

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