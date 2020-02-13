السعودية اليوم / اختتام أعمال ملتقى عمداء كليات المجتمع في الجامعات السعودية بجامعة طيبة



المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

اختتمت بجامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم, أعمال ملتقى التحول الواعد لكليات المجتمع بالجامعات

وصدر عن الملتقى الذي استمر يومين, عدداً من التوصيات شملت تحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية وتحديث الخطط الإستراتيجية لكليات المجتمع لتعكس مفهوم الكليات التطبيقية.

كما أوصى الملتقى إلى وضع آليات جذب للطلاب للدراسة في كليات المجتمع، بحيث تقدم برامج أكاديمية تنتهي بالتوظيف عبر شراكات مجتمعية فاعلة، وإعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل أثناء فترة الدراسة، ومنحهم الرخصة المهنية المعتمدة من المؤسسات المعتمدة المحلية و الدولية في مجال التخصص.

ودعت إحدى التوصيات إلى تشكيل فريق عمل من كليات المجتمع في المملكة؛ لعمل دراسة مسحية لإعداد خريطة تطوير البرامج الأكاديمية التي تناسب مناطق المملكة المختلفة، وتقابل احتياجات سوق العمل في كل منطقة, بالإضافة إلى تطوير إستراتيجية التعليم في كليات المجتمع؛ وذلك بتحويل أساليب التدريس التقليدي إلى أساليب واستراتجيات تعليم حديثة للارتقاء بالجانبين العلمي والمهاري للطلاب، وتطوير آلية القبول في كليات المجتمع، وتنمية الموارد الذاتية في كليات المجتمع، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بذلك.

// انتهى //

16:11ت م

0166



المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واساختتمت بجامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم, أعمال ملتقى التحول الواعد لكليات المجتمع بالجامعات السعودية وصدر عن الملتقى الذي استمر يومين, عدداً من التوصيات شملت تحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية وتحديث الخطط الإستراتيجية لكليات المجتمع لتعكس مفهوم الكليات التطبيقية.كما أوصى الملتقى إلى وضع آليات جذب للطلاب للدراسة في كليات المجتمع، بحيث تقدم برامج أكاديمية تنتهي بالتوظيف عبر شراكات مجتمعية فاعلة، وإعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل أثناء فترة الدراسة، ومنحهم الرخصة المهنية المعتمدة من المؤسسات المعتمدة المحلية و الدولية في مجال التخصص.ودعت إحدى التوصيات إلى تشكيل فريق عمل من كليات المجتمع في المملكة؛ لعمل دراسة مسحية لإعداد خريطة تطوير البرامج الأكاديمية التي تناسب مناطق المملكة المختلفة، وتقابل احتياجات سوق العمل في كل منطقة, بالإضافة إلى تطوير إستراتيجية التعليم في كليات المجتمع؛ وذلك بتحويل أساليب التدريس التقليدي إلى أساليب واستراتجيات تعليم حديثة للارتقاء بالجانبين العلمي والمهاري للطلاب، وتطوير آلية القبول في كليات المجتمع، وتنمية الموارد الذاتية في كليات المجتمع، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بذلك.// انتهى //16:11ت م0166

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام أعمال ملتقى عمداء كليات المجتمع في الجامعات السعودية بجامعة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.