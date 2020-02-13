السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يلتقي أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للسياحة العلاجية



المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للسياحة العلاجية المزمع إقامته في المدينة المنورة.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية أن يبرز المؤتمر ما تشهده المملكة من تنمية وازدهار، وما تتمتع به منطقة المدينة المنورة من خصائص طبيعية تؤهلها لتكون إحدى الوجهات للسياحة العلاجية ، منوهاً سموه بأن المنطقة تشهد حزمة من المشاريع التنموية في قطاعي الصحة والتعليم الأمر الذي يجعلها محوراً جاذباً يوفر الخدمات المتكاملة للمواطن والزائر بفضل الدعم الذي تحظى به من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله -.

وخلال اللقاء استمع الأمير فيصل بن سلمان إلى شرح عن محاور المؤتمر الذي سينعقد في شهر أكتوبر المقبل، ويستعرض خلال جلساته مستقبل السياحة العلاجية كأحد الروافد المهمة للتنمية والاقتصاد ، إضافة إلى مناقشة التطورات الحديثة في مجال سياحة العلاج والاستشفاء والتشجيع عليها، وسيسلط الضوء على ما تتمتع به المملكة والمدينة المنورة على وجه الخصوص من إمكانيات ومقومات بيئية وطبيعية تسهم في تطور هذا الجانب الذي يُعد إحدى الركائز السياحية التي تسعى المملكة إلى أن يكون أحد الموارد في خطة تنوع مصادر الدخل ومسهماً في رفع الناتج المحلي.

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16:09ت م

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