

الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

عقد معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي في مقر الوزارة اجتماعًا, مع معالي وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن بسمة إسحاقات، بحضور وكيل وزارة العمل للتنمية سليمان الزبن، ووكيل التأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي ووكيل الضمان إبراهيم المبارك ومن إدارة المشاريع في مكتب معالي النائب مي السديس.

ورحب الغانمي ببسمة في بداية الاجتماع، كما أطلعها على المهام الرئيسة لقطاع التنمية الاجتماعية بشكل عام، والإطار العام لاستراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية التي يتم العمل عليها.

كما تناول الاجتماع استراتيجية الحماية الاجتماعية المعمول بها في الأردن، والمراحل التي مرت بها قبل البدء بالتنفيذ، إضافة إلى تبادل الخبرات في مناقشة المواضيع المشتركة.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تحديث أنظمتها وتطويرها للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في العمل الاجتماعي.

// انتهى //

16:05ت م

0163





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الغانمي يعقد اجتماعًا مع وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.