السعودية اليوم / مكتب عمل القطيف يقيم برنامجًا تعريفيًا عن وثيقة العمل الحر



القطيف 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

أقام مكتب العمل بمحافظة القطيف أمس, برنامجًا تعريفيًا عن وثيقة العمل الحر، قدمها رئيس العلاقات والإعلام بالمكتب إبراهيم المرزوق، بحضور أكثر من 50 مشاركًا من الجنسين، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل بالتعريف بوثيقة العمل الحر المقدمة للمجتمع بمركز البرامج التابع لجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية.

وقدم المرزوق في بداية البرنامج تعريفاً ببوابة العمل الحر ومراحل تدشينها, مشيراً إلى إمكانية الحصول على الوثيقة من خلال الخدمات الإلكترونية وعبر المنصة الخاصة بذلك وبكل سهولة ، والبحث عن المهنة التي تناسب الراغب بالحصول على وثيقة العمل الحر قبل الدخول بالتسجيل.

وبيّن أن هناك تسهيلات مالية كفتح حساب بنكي مرتبط بالمهنة ووثيقة العمل الحر لإدارة أعماله وحلول دفع رقمية وتحويلات داخلية وخارجية ، وكذلك المميزات لأصحاب العلاقة أصحاب المنشآت والأعمال من جهة وممارس العمل الحر من جهة أخرى.

بدوره أكد مدير مكتب العمل بمحافظة القطيف عبدالكريم بن معتوق آل طه أن مثل هذه الورش التي تعود بتثقيف المجتمع بامتهان العمل الحر من خلال استغلال المواهب والهوايات وتطويرها وتحقيق رؤية المملكة 2030 لخلق فرص عمل جديدة على مستوى العمل الفردي.

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16:05ت م

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