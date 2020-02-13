السعودية اليوم / ‏ رئيس جمهورية غينيا يستقبل رئيس البنك الإسلامي للتنمية



الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

استقبل فخامة رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي في مقر إقامته بالرياض اليوم، معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار ‏والوفد المرافق له.

‏وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان - الوزير المرافق - .

كما حضره من الجانب الغيني معالي وزير الخارجية مامادي توري، ومدير المراسم لرئاسة الجمهورية مامادي سينكون كابا، وسفير جمهورية غينيا لدى المملكة محمود نبهاني شريف، ومستشار رئيس الجمهورية آدم توري.

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15:58ت م

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