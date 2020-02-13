السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في ندوة في جامعة كارول الأول في بوخارست

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في ندوة في جامعة كارول الأول في بوخارست والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:23 مساءً, 13 فبراير 2020 م المناطق - واس ‏‎‏‎شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، في ندوة في جامعة كارول الأول، في مدينة بوخارست، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا.

‏‎واستعرض معاليه في بداية الندوة تطور العلاقات السعودية – الرومانية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما تحدث معاليه عن جهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ودول العالم، والأوضاع السياسية الدولية.

بعد ذلك أجاب معاليه عن أسئلة واستفسار الحضور، حيث شهدت الندوة حضورًا أمام ممثلي البيئة الجامعية والأكاديمية ومراكز الفكر والصحافة في رومانيا، إضافة إلى أساتذة الجامعات وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى جمهورية رومانيا.

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