شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف لاعب في شتاء الرياض للبلوت.. والجوائز مليونا ريال والان نبدء بالتفاصيل

شارك18 ألف لاعب في بطولة شتاء الرياض للبلوت، والتي تقام للمرة الثالثة بالمملكة، في الفترة من 13 إلى 22 فبراير، بمجموع جوائز بقيمة مليوني ريال.

ويشارك في المسابقة أكثر من 600 حكم، والعنصر النسائي متواجد لأول مرة بـ 40 فريق نسائي.